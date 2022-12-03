В Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным, если тот прекратит войну в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это невозможно», «специальная военная операция продолжается». Проще говоря, он старается делать вид, что все идет по кремлевскому сценарию.

При этом, Песков сделал еще одно примечательное заявление. По его словам, наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации в Украине — дипломатия. То есть, Россия аннексировала Крым, разожгла костер сепаратизма на Донбассе, снабжала оружием и военными кадрами Донецкую и Луганскую области, что спровоцировало войну еще в 2014 году, после чего, в конце февраля, начала полномасштабное вторжение в Украину, в ходе которого был устроен Геноцид в Буче и иных городах Украины, был практически стерт с лица земли Мариуполь, были убиты десятки тысяч украинцев, была разрушена энергетическая инфраструктура Украины, и вот теперь Песков предлагает разговоры разговаривать. Поразительный цинизм.

Впрочем, не обладая таким качеством, Песков вряд ли бы занимал свою нынешнюю должность. Но, вернемся к его утверждению по поводу того, что «специальная военная операция продолжается». Украинская армия провела ряд контратакующих и наступательных действий в районе линии обороны Кременная-Сватово, в результате которых смогла добиться локальных успехов.

Сразу отмечу, что такими сообщениями пестрят не украинские, а российские пропагандистские телеграмм-каналы. Они отмечают, что продвижение ВСУ «пока что не существенно, однако не может не вызывать определенных и справедливых опасений». И все это — на фоне новости о том, что число погибших в войне в Украине российских военнослужащих перевалило за отметку в 90.000 человек. Восполнить это все за счет частичной мобилизации и привлечения на войну откровенных зеков — не получается.

При этом, «Сибирь. Реалии» сообщают о том, что российская армия, военнослужащие которой находятся в зоне боевых действий в Украине, испытывает острый дефицит продуктов, одежды и даже оружия — мужчины собирают урожай в полях и спят под открытым небом. Родственники российских оккупантов собирают им гуманитарную помощь каждые две недели, чтобы те не умерли от голода.

Жена одного из мобилизованных тюменцев рассказала, что военнослужащих на фронте кормят раз в день, они вынуждены спать на голой земле под открытым небом, поскольку имеют один «спальник» на пятерых. Также показательно и сообщение Минобороны Великобритании. Согласно которому, нехватка боеприпасов является одной из главных причин, по которым Россия не может возобновить крупномасштабные наземные наступательные операции в Украине.

Еще один фактор, который называет ведомство, — проблемы с логистикой. Вывод российских войск с западного берега Днепра дал ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям. Вероятно, из-за этого Россия переместила свои пункты снабжения, в том числе железнодорожные, дальше на юг и восток. Это делает их уязвимыми для украинской артиллерии, так как логистические подразделения российской армии будут вынуждены выполнять дополнительную работу по погрузке и разгрузке с железнодорожного транспорта на автомобильный.

И еще. Истребитель МиГ-31 разбился в пятницу в Приморском крае РФ, сообщают российские СМИ. По мнению украинского военного и политического эксперта Александра Коваленко, российская авиация потеряла не возобновляемую боевую единицу.Он утверждает, что на сегодняшний день в России отсутствует производство МиГ-31. «Отсутствует оно с 1994 года и возобновление его невозможно, поскольку все технические и технологические линии давно потеряны. Именно поэтому потеря данного истребителя куда более болезненная, чем потеря Су-30 или Су-34 или даже Су-35», утверждает он.

Более того, по словам А.Коваленко производство другого самолёта семейства «Микояновцев» МиГ-29 сейчас также приостановлено, из-за отсутствия соответствующих возможностей. МиГ-29 проходят сейчас только ремонт и модернизацию, а новые самолёты не выпускаются несколько лет, а широко разрекламированный МиГ-35, являющийся всего навсего модернизацией МиГ-29, и первая выкатка которого состоялась ещё в 2007 году, был выпущен за это время в количестве всего 6 единиц!

«Производство самолётов МиГ в России давно уже мертво, а сами микояновцы попросту выживают, перебиваются ремонтными работами старых моделей. Но этих моделей с каждым годом становится всё меньше и меньше. Ряд из них уже даже непригоден к ремонту. И если говорить о МиГ-31, то по сути, каждая такая потеря для россиян — невозвратная и подчёркивающая их позорное положение страны, устраивающей пиар на авиации, но не способной строить новые истребители определённого типа», — резюмирует А.Коваленко.

На фоне всей приведенной выше информации несложно понять, насколько «успешно» воюет Россия против Украины.В реальности, ее сил хватает только на нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры. Но и это — временно и бесперспективно с точки зрения изменения хода войны. Она Россией уже проиграна. Вопрос лишь в сроках, когда завершится полный разгром российской армии и в том, каковы будут последствия этого поражения для нынешней российской власти.