Человеческие останки были обнаружены на дне Атлантического океана вместе с обломками батискафа «Титан», сообщила в среду 28 июня Береговая охрана США. Обломки «Титана», взорвавшегося 18 июня во время погружения, были найдены в 488 метрах от парохода «Титаник», затонувшего 14 апреля 1912 года.

На борту субмарины находились пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, генеральный директор и основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

От начала разрушения корпуса батискафа до гибели людей на его борту, прошло, по всей вероятности, менее одной секунды.

Об обнаружении человеческих останков было объявлено через несколько часов после доставки обломков «Титана» в порт Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд.

Найденные объекты и фрагменты доставлены в США для проведения расследования всех обстоятельств произошедших событий.

Береговая охрана США, как сообщает Associated Press, проводит расследование вместе со специалистами нескольких других государственных ведомств США и Канады. (svoboda.org)