Препарат для снижения уровня холестерина потенциально способен облегчить течение COVID-19 и распространение инфекции, выяснили исследователи из Бирмингемского университета и других британских исследовательских центров. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. Более того, он оказался одинаково эффективен против большинства штаммов SARS-CoV-2, в том числе и новых. Исследования эффективности относительно дельта-штамма, впрочем, пока продолжаются.

«Наши данные показывают, что фенофибрат может потенциально снизить тяжесть симптомов COVID-19, а также распространение вируса, — сообщают ученые. (gazeta.ru)