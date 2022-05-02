Заработная плата некоторых врачей увеличится вдвое.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он отметил, что зарплата врачей, работающих по 17 специальностям, повысится до двух раз.

Это врачи-аллергологи, психиатры, дерматовенерологи, офтальмологи, эндокринологи, врачи по лечебной физической культуре, физиотерапевты, пульмонологи, инфекционисты, ревматологи, кардиологи, терапевты, наркологи, токсикологи, неврологи, травматологи-ортопеды, педиатры.

Заур Алиев также добавил, что зарплата врачей работающих по 14 специальностям, будет меняться в пределах 20-90%.

Это нефрологи, эпидемиологи, физиатры, гематологи, неонатологи, диетологи, генетики, специалисты по лечебной физической культуре, врачи-лаборанты, психологи, врачи-методисты, логопеды, врачи-микробиологи и врачи-статистики.