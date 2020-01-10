Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.

Об этом в четверг заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.

«Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу, — цитирует его агентство Tasnim. — Оба «черных ящика» были повреждены в результате крушения и пожара». По словам Абедзаде, «в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения».

Кроме того, он опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки. «Ссылки на якобы мои слова о том, что черные ящики будут отправлены за рубеж, были ошибкой журналиста», — отметил чиновник.(ТАСС)