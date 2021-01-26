Об Иване и болване: провал операции «свободу диверсантам»

Мы им про Ивана, а они нам про болвана. Так, если лаконично, можно охарактеризовать то, что выкидывает армянская сторона. В РА нажимают на все возможные кнопки, дабы добиться возвращения своих диверсантов. Еще в начале января в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении говорилось о том, что в результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджана, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, была задержана и передана следствию.

Особо подчеркивалось, что все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в вооруженных силах Армении и были отправлены на территорию Азербайджанской Республики для совершения актов саботажа и терроризма против военнослужащих ее вооруженных сил и гражданского населения. Ясное дело, что в Азербайджане отношение к ним соответствующее. Таким же оно было бы в любой стране мира, на территорию которой пробралась бы группа из 62 диверсантов.

Но в РА пытаются убедить весь мир в том, что это не диверсанты, а «недополученные военнопленные». Мол, процесс обмена военнопленными по принципу «всех на всех» уже завершился, но вот как-то случайно оказалось, что еще 62 армянских военных оказались у Азербайджана. О том, что диверсанты это не мелочь в карман одной из курток, о которой вспоминаешь, лишь надев ее, в РА предпочитают не рассуждать. Как и о том, что обмен «всех на всех» подразумевал взаимную передачу тех военнопленных, что были у сторон на момент подписания трехстороннего соглашения о перемирии.

Эти же 62 диверсанта были пленены после этого. И даже глава МИД России Сергей Лавров, которого сложно обвинить в симпатиях к Азербайджану, пытался объяснить именно армянской стороне, мягко говоря, нелогичность их позиции. Но в РА продолжают гнуть свою линию. Они, к примеру, очень надеялись на состоявшуюся недавно трехстороннюю встречу в Москве президентов Азербайджана и России, и премьер-министра Армении.

В итоге, как известно, Пашинян вернулся не солоно хлебавши. За что получил по полной программе. Ни одного руководителя Армении не унижали так, как унизили Никола Пашиняна. Об этом, к примеру, написала на своей странице в Фейсбук бывший министр юстиции Арпине Ованисян, комментируя заявление Никола Воваевича о том, что на встрече в Москве не удалось решить вопрос возвращения диверсантов из Азербайджана.

«Кто-то считал, что этот политический труп мог решить вопрос пленных? Серьезно? Я еще две недели назад по вопросу предполагаемого пленения брата (есть косвенные данные) говорила, что пока это представляет Армению, этот вопрос не может быть решен. Не потому, что он не хотел бы это сделать, а потому, что не может. Не может, так как он унижен турком и перед турком. Ни одного руководителя Армении не унизили так. Так бесконечно и безжалостно», — запричитала она.

Прошло время, и мы увидели новый приступ армянской истерики. «Мы начали заседание ПАСЕ с протеста, потребовав оказания международного давления на Азербайджан с целью освобождения как можно раньше армянских военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в плену», написал на своей странице в «Facebook» глава партии «Светлая Армения», руководитель ее парламентской фракции, член армянской делегации в ПАСЕ Эдмон Марукян.

И фото приложил. Где он один, жалкий и никому не интересный, стоит в фойе с плакатом. Такое вот «международное давление» на Азербайджан. Смешно даже самим армянам. «Зачем нужно было посылать делегацию в Страсбург, если она была не в состоянии включить в повестку заседания вопрос об армянских пленных?», публикуют армянские СМИ возмущение специалиста по конституционному праву Гоар Мелоян. Которая констатирует, что ПАСЕ предпочла вместо рассмотрения вопроса о незаконном удержании армянских военнопленных азербайджанцами обсудить вопрос задержания Алексея Навального. Она также признает, что имел место очередной провал дипломатии РА, на сей раз — парламентской дипломатии.

«Какой был смысл в том, чтобы командировывать целую делегацию в Страсбург за счет налогоплательщиков, когда парламентские делегации многих стран участвовали в этом заседании в дистанционном порядке? Да, и в итоге усилиями армянской делегации не удалось даже включить приоритетный вопрос о военнопленных в повестку заседания ПАСЕ», возмущается Г.Мелоян.

При этом, она не хочет или не может понять, что дело не в ПАСЕ, не в Пашиняне или Марукяне. Дело в том, что Азербайджан и весь мир говорят, образно говоря, про Ивана, а армянская сторона про болвана. И, естественно, что в итоге, кто бы не озвучивал армянские претензии и желания, результат будет одинаковым. Диверсанты, они и в Африке диверсанты. Со всеми вытекающими для них последствиями.