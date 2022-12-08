Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине для устранения причин, вынудивших ее начать «спецоперацию». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Мы подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию в Украине», — отметил он.

Что это по сути такое? Москва с высокой трибуны признает свою слабость и неспособность долго продолжать войну против Украины. Но облекает это в такую бодренькую формулировку, типа, нас вынудили напасть, но мы настолько добросердечны, что уже готовы покончить с военными действиями и начать обсуждать условия окончания войны за столом переговоров.

Вопрос – кому это надо? Очевидно, что на самом деле одной лишь Москве, и только ей. Ведь если повестись на такое, то можно невольно стать участником операции по спасению агрессора. Вряд ли соседние страны обрадуются, если по результатам предлагаемых переговоров в России сохранится нынешняя власть, то есть и логово непредсказуемого агрессора, в которое уже превратился Кремль.

Тем не менее, Москва распространяет такие сигналы, очевидно, надеясь, что на Западе найдутся влиятельные силы, которые проглотят ее обман и примутся убеждать Киев, мол, «хватит воевать, можно же всё решить миром». Опыт этого года показывает, что там, к сожалению, хватает политиков, готовых согласиться на такую уловку и тем самым дать передышку зверю. Есть ли сейчас или в будущем вероятность того, что руководство Украины может спасовать перед таким давлением и согласиться на переговоры с Кремлем?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента»:

— Сейчас это крайне маловероятно. Скорее идет тактическая игра между Западом и Россией вокруг темы переговоров. Причем цели этой игры принципиально разные. На Западе скорее пытаются зондировать степень готовности Путина к реальным переговорам о прекращении войны. А Кремль, напротив, пытается через вброс темы переговоров внести раздор в лагерь западных партнеров Украины и стремится создать иллюзию, что Россия готова к серьезным мирным переговорам. Но Россия хочет мир на своих условиях, в том числе признания аннексии оккупированных территорий Украины. Но и Украина на это не согласится, да и для большинства западных лидеров это неприемлемый вариант.

Пока что на Западе скептически оценивают готовность Путина к реальным мирным переговорам. Об этом, в частности, сказала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд 3 декабря, пребывая в Киеве. Критика западных политиков в адрес президента Франции Макрона, в ответ на его предложения учитывать интересы безопасности для России, также говорит о скептицизме на Западе относительно миролюбия Кремля и его готовности к мирным переговорам.

Пока официальная позиция Запада остается неизменной – не может быть переговоров об Украине без участия Украины. Когда и на каких условиях начинать переговоры с Россией, будет решать Украина.

Однако, думаю, что реальные переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться в будущем году, в зависимости от результата боевых действий. Если Украине удастся освободить большую часть оккупированных территорий, это может стать поводом для таких переговоров. Менее благоприятный сценарий – если война зайдет в тупик, линия фронта стабилизируется и будет очевидно, что ни одна сторона не сможет победить в этой войне. Тогда могут начаться переговоры о перемирии, и западные лидеры могут в этой ситуации убеждать украинское руководство в целесообразности такого перемирия. Вероятность какого-то мирного договора между Украиной и Россией крайне невелика из-за принципиальных противоречий по вопросу о статусе оккупированных и аннексированных Россией территорий.

Николай Назаров, кандидат политических наук, руководитель Центра исследований региональной безопасности (Сумский государственный университет):

— Активизация «мирных» инициатив Кремля – это верный индикатор нарастающих проблем и неспособности решить военным путем свои политические задачи. Мы в Украине четко понимаем под предложениями переговоров желание РФ поставить на паузу до весны боевые действия для последующего удара. Естественно, Украина и союзники не собираются подыгрывать РФ и давать ей такую возможность.

В то же время мы слышим призывы, скажем от президента Франции Макрона, о гарантиях безопасности РФ, и другие его инициативы, чтобы «сохранить лицо Путину». То есть некоторые европейские страны зондируют почву и ищут возможности для заключения перемирия. Радует то, что такие подходы маргинальны и провоцируют жесткую критику в адрес тех, кто поддерживает перемирие на данном этапе. Позиция НАТО и стран партнеров – Украина сама будет определять, когда начинать переговорный процесс. Мы ожидаем больше военной поддержки для полной деоккупации территорий Украины.