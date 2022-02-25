Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в первую очередь обсудят мир в Украине и прекращение боевых действий. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что одной из тем диалога двух лидеров может стать нейтральный статус Украины.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе», — цитирует издание Подоляка.

Напомним, менее часа назад пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров информировал, что Украина не отказалась от переговоров с Россией, соответствующие консультации продолжаются прямо сейчас.