Бывший президент США Дональд Трамп заявил лидеру республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевину Маккарти, что несет частичную ответственность за беспорядки при штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на запись телефонного разговора.

«Я сегодня лично его спросил, несет ли он ответственность за случившееся, жаль ли ему, что так вышло. Он сказал мне, что несет некоторую ответственность за произошедшее и надо будет ее признать», — цитирует издание аудиозапись. (Газета.Ру)