Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что подразделения специального назначения ряда стран НАТО осуществляют тайную работу на территории Украины.

Как передает ТАСС, согласно данным, полученным газетой, в Украине присутствуют специалисты из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники Центрального разведывательного управления США. Они координируют по линии разведки и по вопросу поставок вооружений, а также тренируют украинские войска.

Отмечается, что структура работы западных сил специального назначения построена на основе опыта Североатлантического альянса в Афганистане и в том числе направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран в Украину. По информации газеты, западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов.

Ранее США и НАТО заявляли, что не будут направлять войска на территорию Украины во избежание прямой конфронтации с РФ.