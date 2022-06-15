Западные страны должны учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации в Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву. Такое мнение выразил бывший госсекретарь (1973−1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969−1975) Генри Киссинджер в интервью британской газете The Sunday Times, передает EADaily.

«В настоящее время вопрос состоит в том, как закончить эту войну. По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — сказал он.

Рассуждая о НАТО, Киссинджер заявил, что «важно сохранять» альянс, который «отражает сотрудничество между Европой и Америкой», однако необходимо «признать тот факт, что большие события грядут» на Ближнем Востоке и в Азии.

«Они (страны — члены НАТО) объединились по вопросу Украины, поскольку это напомнило им о [старых] угрозах. Они очень хорошо себя проявили, и я поддерживаю то, что они сделали», — указал он.

США входят в эпоху противостояния с Китаем, в связи с чем западным политикам следует отказаться от иллюзий о возможной вестернизации КНР, заявил Киссинджер.

По его мнению, «ожидание того, что Китай станет вестернизированным» более не является приемлемой стратегией. «Я не верю, что мировое доминирование — это китайская концепция, но подобное может случиться, когда они станут настолько мощными. И это не в наших интересах», — сказал американский дипломат.

Он также заявил, что отсутствие серьезного диалога между Вашингтоном и Пекином «вызывает глубокую озабоченность». «Другие страны захотят воспользоваться в своих целях этим соперничеством, не понимания его уникальных аспектов, — отметил Киссинджер. — Поэтому мы вступаем в очень тяжелый период».

То есть, человек с готовностью рассуждает о Китае, о том, чтобы Россия не попала под его влияние и, как будто, совсем забывает, что прямо сейчас эта самая Россия уничтожает жителей и города Украины. Он не думает о том, что надо любыми военными способами останавливать Москву и заставлять ее вывести свои войска с Украины. Это какой-то клинический случай непонимания или нежелания понимать происходящее. Похоже, Киссинджеру все равно, что после такого к себе отношения Путин может решить, что теперь ему можно нападать и на все другие постсоветские страны по очереди. В том числе и на Азербайджан. Что делать с подобными настроениями на Западе?

Эту ситуацию согласился прокомментировать # Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Киссинджер живет своими прошлыми достижениями, когда ему удавалось договариваться и с Китаем, и с СССР, и на Ближнем Востоке, находить нестандартные балансы интересов. Вот он и предлагает рецепты из прошлого, не желая учитывать, что Путин действует в логике Гитлера, а не в логике лидеров Китая и СССР 1970-х гг.

Надо также учитывать, что позиция Киссинджера не отображает нынешнюю позицию руководства США, хотя и может отображать настроения некоторой части американских элит.

Гораздо опаснее настроения ряда европейских лидеров, которые хотят договориться о мире с Путиным, потому что боятся затягивания войны и расширения ее масштабов, а также возможности использования Путиным ядерного оружия в этой войне. Геополитическое соперничество с Китаем и необходимость сдерживания Китая волнуют европейских лидеров гораздо меньше, чем американских политиков.

Что делать с подобными настроениями? Терпеливо и настойчиво объяснять, что компромиссы с Путиным не остановят его, а только будут подталкивать к дальнейшим агрессивным действиям. Надо напоминать о печальной судьбе Минских соглашений, которые не остановили Путина. Надо активно работать с западным общественным мнением, и с теми политиками и общественными деятелями, которые готовы помогать Украине и противостоять путинской агрессии. Черчилль в 1930-е гг. также довольно долго воспринимался маргиналом. Но в конце концов стало ясно, что он был прав. А оппортунисты, готовые договариваться с агрессором, были на Западе всегда. И нынешним оппортунистам надо почаще напоминать об ошибках их предшественников.