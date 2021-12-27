Национальный совет телевидения и радио (НСТР) выявил недостатки в эфире государственных телеканалов.

Это нашло отражение в отчете НСТР за 2021 год.

Согласно статье 32.0.10 Закона «О телевидении и радиовещании», государственные и общественные телерадиовещатели должны выделять на просветительские передачи, показ социальной рекламы о профилактике вируса иммунодефицита у человека не менее 20 минут эфирного времени в месяц и обеспечивать трансляцию этих передач в наиболее благоприятное время. В ходе мониторингов не наблюдалось полного соблюдения вещателями этого требования. Исключение составляют программы, транслировавшиеся на канале İTV в день борьбы со СПИД (1 декабря) и накануне этого дня.

Также отмечается несоблюдение общереспубликанскими телевещателями, за исключением каналов ARB 24 и REAL TV, статьи 32.0.8 Закона «О телевидении и радиовещании» (должно организовываться социальное вещание учебного и информационного характера для глухих и слабослышащих).