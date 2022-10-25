Бывший министр финансов Риши Сунак впервые на посту премьер-министра Великобритании высказался о войне России против Украины.

Из-за путинской войны по всему миру расшатаны энергетические рынки, заявил Сунак в своей первой речи на посту главы правительства.

Чиновник отметил, что Британия сталкивается с глубоким экономическим кризисом, и его правительство, в первую очередь, будет работать над обеспечением экономической стабильности.

«…Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Все еще видимые последствия пандемии коронавируса COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку…», — заявил Сунак. (УНИАН)