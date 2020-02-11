Новорожденная дочь Миллы Йовович страдает от тяжелой болезни

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки Ошин в Instagram.

По словам Йовович, у девочки тяжелая форма желтухи новорожденных, и в течение первых нескольких дней ей регулярно приходится возить ребенка в больницу. На новом снимке в Instagram актрисы ее средняя дочь кормит Ошин из бутылочки. Йовович объяснила, что ей приходится сцеживать молоко, чтобы девочка съела больше.

Также актриса призналась, что ей больно видеть царапины на пятках малышки, оставшиеся после сдачи крови на анализы.

44-летняя звезда «Обители зла» родила третью дочь в начале февраля. (gazeta.ru)

| 2020-02-11T15:56:21+00:00 11 февраля 2020, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss