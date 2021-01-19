Новая Зеландия сделала обязательным тест на коронавирус для прибывающих в страну

Власти Новой Зеландии ввели требование об обязательном предварительном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну. Об этом во вторник сообщил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

«Правительство распространяет требование об обязательном предварительном тестировании [на коронавирус] на всех пассажиров, прибывающих в Новую Зеландию из всех стран, за исключением Австралии и большинства тихоокеанских островных государств, а также Антарктиды. Это изменение вступит в силу в 23:59 25 января», — указал глава ведомства в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также Хипкинз отметил, что для всех иностранцев, прибывающих в Новую Зеландию, останется в силе и требование о двухнедельном карантине, включающем диагностическое тестирование на коронавирус. Въехать в страну без изоляции по-прежнему смогут только сами новозеландцы и прибывшие из Австралии, Антарктиды и большинства тихоокеанских островных государств.