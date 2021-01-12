Новая политика WhatsApp: рядовым пользователям нечего боятся, а госорганам?

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook. Те, кто не примут новые правила до 8 февраля, не смогут продолжить пользоваться приложением

«Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг», — говорится в обновленных правилах пользования. В специальном разделе WhatsApp поясняет, что мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя (например, его номером телефона), данным о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

Новая политика конфиденциальности крупнейшего ресурса вызвала волну негодования среди пользователей, многие люди в этой связи заявили о переходе на другие мессенджеры.

Азербайджанские пользователи социальных сетей тоже недовольны упомянутым решением. В азербайджанском сегменте социальной сети Facebook звучат заявления пользователей переходить с WhatsApp преимущественно на Telegram. Сложно сказать наверняка о причинах такой обеспокоенности. Возможно, пользователи вслед за некоторыми СМИ восприняли нововведения в том плане, что теперь они обязаны разрешить WhatsApp делиться собранными о них данными с компанией Facebook, владеющей этим мессенджером, а до этого у них был выбор, и они могли запретить передавать свои данные Facebook.

Хотя эксперты отмечают, что для рядовых пользователей ничего не изменилось. Люди, общающиеся в WhatsApp, и так давно разрешили передавать свои данные Facebook. Старые пользователи сделали это еще в 2016 году при очередном обновлении пользовательского соглашения, новые — в момент регистрации в мессенджере. Касаясь озабоченности рядовых пользователей, президент Азербайджанского Интернет-форума Осман Гюндюз сказал #, что в азербайджанском пространстве социальных сетей и СМИ преувеличивают значение происходящих вокруг WhatsApp событий.

«Оснований для серьезного беспокойства обычных пользователей нет. — сказал эксперт. – Все мы уже продолжительное время пользуемся различными социальными ресурсами, включая WhatsApp, бесплатно. То есть, речь о совершенно бесплатном обслуживании. А ведь посредством этих мессенджеров рядовые граждане решают многие свои проблемы, строим карьеру, зарабатываем деньги, обмениваемся информацией и много прочее. Наконец, данными пользователей давно уже пользуются не только Facebook, но и другие социальные сети. Поскольку WhatsApp принадлежит Facebook, полученные данные будут использоваться для рекламы в WhatsApp».

Иными словами, если раньше пользователи получали доступ к услугам бесплатно, теперь реклама без их согласия будет платой за пользование ресурсом. Пользователям просто следует сохранять бдительность, получая такую рекламу, считает О. Гюндюз.

«Стоит ли объяснять, что обычная переписка рядового пользователя никому не нужна, и нет здесь никаких рисков, — продолжил он. – Рисками может быть чревато раскрытие информации государственных органов, крупного бизнеса и прочих важных данных через эти ресурсы. Что же касается использования ресурсов простыми людьми, нам следует с максимальной для себя пользой применять эти бесплатные глобальные электронные площадки для развития бизнеса, карьеры и услуг».

Эксперт не исключил, что иностранные ресурсы несут в себе также риски, связанные с устойчивостью. К слову отметить, американский Конгресс уже готовит отчет, по которому Facebook, Google, Apple в ближайшее время могут быть разделены принудительно. Отдельный владелец WhatsApp может изменить правила этого мессенджера, предупредил ИТ-аналитик, отметив необходимость одновременного перехода на другие мессенджеры.

Между тем Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp из-за его новой политики. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого регулятора.

О том, что Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных пользователей социальной сети и мессенджера, указывается в коммюнике. Отметим, что ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делится данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении последних нескольких дней одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter остается #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемВотсап). Многие сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP — мессенджере, принадлежащем лидирующей турецкой телекоммуникационной компании Turkcell.

Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере. Об этом ТАСС сказал зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По мнению Малькевича, в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера «российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам».

Отмечается, что текущие моменты ставят серьезный вопрос перед структурами государственной власти России, особенно в регионах, потому что не секрет, что в каждом регионе страны чиновники ведут активную служебную переписку через WhatsApp, создают рабочие чаты. Такие же чаты пользуются популярностью у журналистов, представителей бизнеса. «Поэтому надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб», — отметил член российской ОП.