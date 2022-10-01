Вооруженные силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов страны после взрывов на трех нитках газопровода «Северный поток». Об этом пишет Bloomberg.

В охране нефтегазовых объектов будут использовать корабли и беспилотники. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере планирует посетить платформу на месторождении Слейпнер в Северном море, управляемом Equinor, и встретиться с нефтяниками.

По словам Гар Стере, помощь в охране нефтегазовых объектов в Северном море окажут Германия, Франция и Великобритания. Кроме того, наблюдение за Балтийским и Северным морями будут осуществлять силы НАТО.

Агентство отмечает, что Норвегия является «жизненно важным поставщиком» энергоносителей в Евросоюз и Великобританию.