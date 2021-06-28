Детский театр-студия «Гюнай» Бакинского Детского и Молодежного театра подвел итоги театрального сезона, который, несмотря на закрытую сцену и пандемию, оказался очень плодотворным и насыщенным.

«Мы проделали большую работу и добились значительных результатов! Мы продолжали активно заниматься онлайн, провели в этом формате множество концертов и акций на различную тематику», — рассказывает # руководитель театра «Гюнай» Лариса Тарусова.

Особо она отмечает онлайн концерт «Победа!», посвященный победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и освобождению наших земель от армянской оккупации.

Руководитель коллектива с гордостью отмечает, что на данный момент в копилке театра свыше ста дипломов лауреатов с 18 конкурсов:

«Мы участвовали в различных конкурсах, посвященных Дню космонавтики, Агнии Барто, Пушкину, Некрасову, Дню защиты детей. Эти конкурсы проходили в России, Латвии, Ливане, Иордании, Ирландии. Также у нас очень много наград по линии Россотрудничества, так как мы постоянно участвуем в конференциях, мероприятиях и конкурсах, проводимых Русским Домом», — рассказала Тарусова.

Театр с большой радостью присоединился к мероприятиям в рамках объявленного в Азербайджане Года Низами. На днях юные артисты выступили в музее-квартире Самеда Вургуна с литературно-музыкальной композицией «Низами Гянджеви», а на сцене Бакинского Детского и Молодежного Театра в закрытом формате состоялась премьера спектакля «Низами».

«Свой первый спектакль я начинала с творчества Низами, поставив «7 красавиц». Я, как гянджинка, испытываю особый трепет в связи с объявленным Годом Низами, и, конечно же, хочется сделать как можно больше», — говорит Тарусова.

Руководитель театра «Гюнай» рассказала, что репетиции спектакля проходили в режиме онлайн:

«Порой мне было недостаточно находиться с детьми на расстоянии видео звонка или аудио сообщений. И тогда по несколько человек приглашала к себе домой, где мы отрабатывали отдельные номера и сценки. В целом, осталась очень довольна проделанной работой», — подчеркивает руководитель театра и признается, что мечтает показать этот спектакль в родной Гяндже и других городах:

«Чтобы идущие сквозь века мысли Низами еще раз услышал весь мир. Чтобы как можно больше людей смогли соприкоснуться с творчеством гения Востока, величайшим мыслителем и философом Низами», — отмечает Л.Тарусова.

Театральный сезон «гюнаевцев» завершен. Юные актеры с нетерпением ждут снятия всех ограничений, чтобы вновь выйти на сцену и играть для любимых зрителей.

«Ничто не заменит живого общения и радости от встреч с любимой публикой», — говорит руководитель «Гюнай».

В качестве летнего подарка в ближайшее время коллектив намерен дать онлайн концерт, также посвященный Низами.

«Надеемся, что в новом сезоне нам удастся провести серию концертов-спектаклей, посвященных нашему великому писателю и философу Низами Гянджеви», — заключила Л.Тарусова.