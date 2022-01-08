Нигерия объявила о разработке вакцины против COVID-19.

Как передает CNN, об этом заявил президент cтраны Мухаммаду Бухари в телевизионном интервью.

«Мы очень усердно работаем с министерством здравоохранения над разработкой вакцин», — сказал президент.

“Мы провели переговоры с некоторыми нашими международными партнерами по развитию и партнерами по финансированию в целях развития нашего центра по производству вакцин. Это проект совместного предприятия между федеральным правительством и местной фармацевтической компанией”, — сообщил министр здравоохранения Нигерии Олоруннимбе Мамора.

Эксперты в области здравоохранения полагают, что Нигерии необходимо утроить масштабы вакцинации, чтобы достичь своей цели по вакцинации более половины населения к концу следующего года.

Согласно информации CNN, с начала пандемии в Нигерии зарегистрировано 246 195 случаев заболевания и 3 066 смертей.