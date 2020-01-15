Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами

Контролировать незаконное паркование на улицах и проспектах Баку будут автомобили, оснащенные специальными камерами, сообщает в среду Бакинское транспортное агентство (БТА).

«С целью контроля на дорогах будут применяться автомобили, способные фиксировать случаи незаконной парковки. Факты нарушения правил парковки и стоянки на дорогах будет регистрировать видеоаппаратура. Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера составит протокол об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила. Таким образом сотрудник, не контактируя с водителем, и не останавливая управляемый им служебный автомобиль, сможет контролировать вышеперечисленные случаи эффективнее и на большей территории», — сказали в Агентстве.

Меры по мобильному контролю с помощью таких автомобилей будут осуществляться на дорогах с плотным транспортным потоком, в частности, на участках автобусных остановок.(trend)

| 2020-01-15T16:05:15+00:00 15 января 2020, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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