Офис главы правительства Израиля опубликовал сообщение, подтверждающее проведение переговоров с представителями Турции, которые прошли в Азербайджане.

«Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху делегация по вопросам политики и безопасности во главе с начальником штаба национальной безопасности Цахи Анегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и силовых структур встретилась вчера вечером с турецкой делегацией», – сказано в официальном сообщении.

«Израиль благодарит Азербайджан и президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности», – передает офис Нетаниягу.

Ранее турецкое издание Daily Sabah сообщило, что в среду, 9 апреля, в Азербайджане состоялась первая техническая встреча представителей Турции и Израиля по выработке механизма предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии. Цитируемые изданием источники заявляли, что турецкое оборонное ведомство призвало Израиль «немедленно прекратить провокационные атаки, которые угрожают территориальной целостности Сирии и дестабилизируют ее безопасность». «Для обеспечения региональной безопасности Израиль должен отказаться от своей экспансионистской, оккупационной позиции, а международное сообщество должно предотвратить это беззаконие», – подчеркивали эти источники.

Напомним, что на прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким сирийским авиабазам, которые якобы планировала занять Турция, поддерживающая новую сирийскую власть. В Иерусалиме дали понять, что позволят обоснования враждебных сил у своих границ.

Отношения с Турцией стали одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что у него отличные отношения с Эрдоганом. Предложив Израилю посредничество в решении проблем с Турцией, он призвал Нетаньяху к благоразумию.

Напомним, вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку» заявил, что напряженность между Турцией и Израилем очень тревожна и вызывает озабоченность Азербайджана. Первому успешному примирению между Турцией и Израилем в определенной степени способствовал Азербайджан. Мы играли активную роль, чтобы попытаться сблизить страны.

Подчеркнув, что Азербайджан является близким другом обеих стран, глава государства добавил: «С Турцией мы союзники. В 2021 году мы подписали Шушинскую декларацию и официально являемся союзниками». Отметив, что Израиль также является дружественной страной для Азербайджана, Президент сказал: «Это взаимная дружба на протяжении долгих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами вызывает у нас беспокойство».