Швейцарский концерн Nestlé из-за событий в Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.
«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik… Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — отмечается в заявлении.
В компании также сообщили, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте в Украине.