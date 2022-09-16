«Украина должна выиграть войну против России, Россия должна нести ответственность за конфликт»,- заявила в пятницу, 16 сентября, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает «Голос Америки».

Пелоси выступила на встрече стран «Большой семерки» (G7) в Берлине.

Ранее президент Джо Байден объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на сумму 600 миллионов долларов, чтобы помочь украинским военным. В новый пакет включены, в частности, боеприпасы для артиллерийско-ракетных систем HIMARS, снаряды для гаубиц, противоартиллерийские радары, тяжелые грузовики, оборудование для обнаружения мин, подрывные средства, стрелковое оружие, приборы ночного видения, зимнее обмундирование.