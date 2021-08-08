Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в пятницу нового министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна аппарату ведомства, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Хачатурян, по словам премьера, представитель поколения, которое в еще советские годы под руководством Карена Демирчяна внесло значительный вклад в индустриализацию Армении. В 70-80-ых гг. Армения, по меркам того времени, считалась высоко индустриализированной страной, передает Sputnik.

Цель создания министерства высокотехнологичной промышленности заключалась именно в том, чтобы вернуть Армении этот статус несмотря на не столь благоприятную атмосферу в стране, подчеркнул глава кабмина.

А далее он произнес самое интересное.

«Именно поэтому, среди прочего, мы считаем открытие региональных коммуникаций нашей первоочередной задачей. И мы должны последовательно идти по пути разблокирования Армении, чтобы получить коммуникации, которые обслуживали бы промышленность», — сказал Пашинян.

Он пояснил, что речь идет о железной дороге, которая свяжет Армению с внешним миром во всех направлениях.

Sputnik «скромно» умалчивает, но такая железная дорога всего одна – через территорию Азербайджана. Грузия открывать железную дорогу через оккупированную Абхазию не собирается, а Армения вряд ли будет восстанавливать свой участок железной дороги в Турцию, который действовал в советское время. То есть, именно о дороге в РФ через Азербайджан и говорит Пашинян. И с его стороны это тоже, откровенно говоря, звучит странновато. Ведь ни по этому, ни по другим сопутствующим вопросам Ереван не предпринимает никаких конструктивных шагов, не соглашается с Баку абсолютно ни в чем – о каком же открытии коммуникаций можно говорить в таких условиях? Демаркировать госграницу Армения не торопится, на переговоры о мирном соглашении не идет, как же она может рассчитывать на открытие для себя железных дорог Азербайджана? Как можно оценить эти несоответствия?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Константин Тасиц, ведущий эксперт Института стратегических исследований (РФ):

— Нельзя сказать, что у Армении и Азербайджана диаметрально противоположные позиции. В целом обе страны совпадают в том, что следует открыть транспортные коммуникации в регионе. Это зафиксировано в Трехстороннем заявлении. В рамках переговоров рабочей группы на уровне вице-премьеров удалось достичь согласия и по поводу маршрутов. Было решено восстанавливать те дороги, которые существовали в советское время. Стороны также согласились в качестве правовой базы взять договоры, заключенные в рамках СНГ, в котором состоят и Армения, и Азербайджан.

Однако пока сохраняются определенные противоречия, в частности по приоритетности открытия коммуникаций. Армения более заинтересована в открытии маршрута, проходящего по северу республики из азербайджанского Газаха через Иджеван и далее в Нахичевань. Азербайджан полагает, что выгоднее открыть более короткий южный маршрут через Мегри.

Аналогичная ситуация по другим вопросам. Так, Армения и Азербайджан принципиально согласны на делимитацию и демаркацию границы. Однако Ереван утверждает, что Баку в мае 2021 г., выдвигая свои пограничные посты, зашёл на армянскую территорию, и требует, чтобы обе стороны отвели свои вооруженные силы и только затем начали проводить работы.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся разногласия, вполне возможно найти компромиссные варианты, которые устроят обе республики. По этому поводу при посредничестве России сейчас проходят консультации и ведётся поиск практических решений.