Судя по всему, Центральная Азия готовится к отражению возможных атак из Афганистана. Совместные казахстанско-узбекские учения Hamkorlik-2021 («Партнерство-2021») пройдут на юге Узбекистана, на окружном полигоне «Термез», с 17 по 24 ноября текущего года, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Цель совместных маневров – повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач, передает Anadolu.

От казахстанской стороны в учениях примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдет проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооруженных формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

Со времени ухода американцев из Афганистана в политологических кругах циркулируют предсказания на тему того, что оттуда возможны попытки вооруженного вторжения в соседние страны. Говорится также о вероятности неудержимых потоков афганских беженцев через страны Средней Азии и далее России, вплоть до Евросоюза.

Как бы то ни было, Узбекистан и Казахстан планируют учения именно в Термезе, а это, как мы знаем, единственное место, где есть действующий многофункциональный транспортный мост, соединяющий Афганистан со странами Центральной Азии. Вряд ли это случайно. Интересно, какие именно угрозы видят для себя из Афганистана Ташкент и Нур-Султан?

На эти вопросы # ответили эксперты самих стран региона.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— В том, что военные Казахстана и Узбекистана проводят совместные учения на границе с Афганистаном, нет ничего удивительного. Оба государства должны выработать совместные действия для отражения возможной агрессии.

Вместе с тем, я не думаю, что будут попытки вооруженного проникновения талибов на территорию сопредельных государств. Сами талибы неоднократно заявляли, что они не намерены это делать и, к тому же, они чисто афганское движение.

Вместе с тем нельзя отрицать наличие угрозы со стороны талибов. В первую очередь, это касается их идеологического влияния на страны Центральной Азии и Казахстан. Не секрет, что в нашем регионе широко представлены последователи некоторых известных исламских течений. Для них успех талибов является положительным явлением.

Другая реальная угроза – это нелегальная миграция. С учетом коррупции во всех странах, нельзя исключать наличие каких-то скрытых тайных каналов по переброске нелегальных мигрантов в страны ЦА и далее в Европу.

Поэтому события в Афганистане вынуждают Казахстан и Узбекистан, как два крупных государства региона, тесно сотрудничать по разным направлениям, в том числе проводить совместные военные учения.

Сид Янышев, журналист, блогер (Ташкент):

— В общем, ситуация двоякая. Не скажу за Нур-Султан, но в Ташкенте это так. Я администратор группы в Facebook под названием SOS Uzbekistan, и мне на одобрение постоянно приходят публикации, в которых выражаются сомнения и тревоги граждан Узбекистана по поводу вообще ситуации с Афганистаном, и прогнозы, что ситуация эта очень опасная, что действительно Узбекистану угрожает Талибан со стороны Афганистана.

И вот с одной стороны Ташкент поставляет в Афганистан электроэнергию, именно талибам, чтобы как-то умаслить ситуацию, ублажить их, а с другой стороны проводятся учения в Термезе. И это не может не напрягать в целом и жителей Ташкента, и жителей Узбекистана. Я имею в виду прогрессивную часть, тех, кто периодически читают новости, изучают их. Хотя большинство граждан Узбекистана, наверное, ни о чем таком и не догадывается – им лишь бы выжить. Это всё, что я могу сказать как журналист и активист гражданского общества.