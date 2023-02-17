Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 февраля, выступил по видеосвязи на конференции по безопасности в Мюнхене.

Как сообщает Bild, украинский лидер призвал Запад ускориться в вопросах поставок оружия и оказания военной поддержки Киеву.

По его словам, «нельзя давать шанса Путину», поскольку президент РФ сейчас «пытается выиграть время для своей агрессии».

Украинский лидер отметил, что оборона страны должна быть укреплена новыми современными танками, иначе «у Запада не будет ни минуты покоя, поскольку Кремль может разрушить безопасность всех, кто собрался в Мюнхене».

Зеленский также заявил об отсутствии альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в Североатлантический альянс.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал он.

Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, напомнил Зеленский. При этом он добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики.