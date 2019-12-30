Некоторые банки и ООО «Азерпочт» в праздничные дни будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни, с 31 декабря по 7 января, некоторые филиалы и отделения азербайджанских банков, а также ООО «Азерпочт» будут работать в усиленном режиме, передает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, для обеспечения находящихся в стране туристов и граждан Азербайджана услугами по обмену валюты в праздничные дни клиентам будут оказывать услуги 178 пунктов продажи в целом 22 банка (в том числе 13 пунктов продажи девяти банков в круглосуточном режиме), а также 112 отделений «Азерпочта».

В праздничные дни также будет работать особая мониторинговая группа по надзору за деятельностью банков, созданная Центробанком Азербайджана. По другим вопросам и с жалобами следует обращаться по круглосуточной горячей линии Центробанка.

Со списком банков, которые будут работать в усиленном режиме можно ознакомиться здесь, а со списком пунктов продаж «Азерпочт» — по ссылке.