Неизвестный «заминировал» ТЦ возле центра подсчета голосов в Филадельфии

В Филадельфии поступили сообщения об «угрозе минирования» крупного торгового центра, который расположен возле Pennsylvania Convention Center, где продолжается подсчет голосов на выборах президента США, передает телеканал PBS.

Посетители ТЦ были эвакуированы. Кроме того, эвакуация также прошла в расположенном вблизи офиса местной газеты Inquirer.

Полиция столицы штата Пенсильвания провела проверку данной информации. В здании не было обнаружено взрывчатых веществ.

Правоохранители заявили, что звонки поступали как минимум дважды от одного человека.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. (Газета.Ру)