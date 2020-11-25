Нефтяной танкер подорвался на мине на границе Саудовской Аравии и Йемена

Греческий нефтяной танкер под мальтийским флагом получил пробоину, предположительно подорвавшись на мине в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал», — говорится в заявлении оператора судна.

Отмечается, что разлива нефтепродуктов не произошло.

В свою очередь, Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщает, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.

По данным компании, танкер прибыл с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружался на пристани теплоэлектростанции Эш-Шукайка — портового города на Красном море в провинции Джизван.

Судно все еще дрейфует у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные лица королевства.