Названы сроки проведения третьего боя Уайлдера и Фьюри

Третий поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри и американским боксером Деонтеем Уайлдером состоится летом 2020 года в США. Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.

По его словам, согласно контракту, реванш возможен в середине июля.

«100%, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. «Мэдисон-сквер-гарден» прекрасно подходит», — цитирует Арума World Boxing News.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере. (iz.ru)

 

| 2020-03-01T02:07:42+00:00 1 марта 2020, 10:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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