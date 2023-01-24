Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота, сообщают украинские СМИ.

По данным их источника в МВД, несмотря на туман, пилот летел слишком низко и поздно заметил дом.

«Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы», – говорится в сообщении.

18 января в Броварах упал украинский вертолет. По данным украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета вблизи детского сада погибли 14 человек, включая ребенка. Ранения в результате ЧП получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Жертвами крушения воздушного судна стали также глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Их гибель позже подтвердила госслужба Украины по ЧС.