Глава пресс-службы Национального банка Азербайджана Натиг Алиев выразил свое отношение к статье, опубликованной в интернет-издании # 25 мая 2021 года под названием “Левая рука не знает, что делает правая: платежные терминалы не принимают новые манаты”.

Как говорится в комментарии Н.Алиева по этому поводу, в настоящее время завершаются работы по адаптации оборудования в банках и небанковских пунктах платежей для приема обновленных 1-, 5- и 50- манатных банкнот.

«С целью адаптации обновленных банкнот к действующим на территории страны системам по приему наличных денег еще 29 октября 2020 года были проинформированы все коммерческие банки и небанковские пункты платежей, а также началась работа по адаптации обновленных банкнот.

В настоящее время работы по адаптации к обновленным банкнотам соответствующих систем и оборудования со стороны коммерческих банков и провайдеров платных услуг в основном завершены и эти системы уже принимают обновленные банкноты», — отметил Н.Алиев.

По его словам, упомянутые в статье системы “e-manat” и “milliön” в основном адаптированы к приему обновленных банкнот, а остальная часть находится в преддверии завершения.

«В международной практике эти процессы также осуществляются поэтапно. В то же время наряду с обновленными банкнотами в обращении находятся старые банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов, которые также являются платежным средством. В связи с этим сообщаю, что в настоящее время нет никаких проблем по приему платежными терминалами денежных знаков», — отметил глава пресс-службы Центрального банка.