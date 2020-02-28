НАТО проведет 28 февраля экстренные консультации по запросу Турции

НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Об этом говорится в распространенном пресс-службой НАТО заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора», — заявил он.

4-я статья подразумевает право каждой страны — участницы альянса проводить консультации с партнерами по НАТО в случае, если они считают, что их безопасность находится под угрозой.(ТАСС)

| 2020-02-28T11:16:27+00:00 28 февраля 2020, 12:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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