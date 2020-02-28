НАТО проведет 28 февраля экстренные консультации по запросу Турции

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора», — заявил он.

4-я статья подразумевает право каждой страны — участницы альянса проводить консультации с партнерами по НАТО в случае, если они считают, что их безопасность находится под угрозой.(ТАСС)