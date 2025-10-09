Страны НАТО рассматривают возможность проводить учения близ границы с Россией, в частности в «менее защищенных и отдаленных районах». Таким образом в альянсе надеются противостоять якобы имеющей место угрозе атак БПЛА со стороны РФ, сообщила британская газета Financial Times.

Ранее экс-советник 40-го президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Дэг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative назвал «безумной» стратегию НАТО в отношении России.

Financial Times не привело информации о конкретных районах вдоль границы с РФ, однако отметило, что инициаторами обсуждений выступили государства, граничащие с Россией, их поддержали Великобритания и Франция. Кроме того, по данным издания, в НАТО обсуждают «конкретные контрмеры» по беспилотникам в воздушном пространстве. Источники газеты, однако, сообщили, что переговоры по этим вопросам находятся на начальном этапе.