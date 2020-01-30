NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет

NASA показало, как «состарился» марсоход Curiosity за прошедшие семь лет работы. Космическое агентство сравнило два снимка ровера. Один из них был сделан вскоре после приземления Марсианской научной лаборатории в 2012 году. Второй — недавний: октябрь 2019 года. Стоит отметить, что цветовая гамма на двух фото в целом отличается, можно также говорить и о разных уровнях освещённости. Тем не менее вполне заметно, что белоснежная изначально панель сильно потемнела и вообще приборы далеко не новые.

Напомним, Mars Science Laboratory (MSL) с ровером Curiosity запустили в ноябре 2011 года с помощью ракеты-носителя Atlas V 541. Марсоход начал свою работу на поверхности Красной планеты в августе 2012 года. Первоначально миссия была рассчитана на два года. Однако, несмотря на многочисленные неполадки, Curiosity успешно исследует Марс вот уже более двух с половиной тысяч дней. (life.ru)