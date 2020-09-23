NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства. Об этом сообщил во вторник на видеосеминаре Института аэрокосмических исследований Митчелла глава NASA Джеймс Брайденстайн, передает ТАСС.

«В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на NASA так же, как и на коммерческих операторов», — сказал он. «И именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь», — добавил директор NASA. В качестве примера угроз для NASA Брайденстайн привел распространение технологий, позволяющих создавать помехи для космических аппаратов, выводить их из строя с помощью лазера, а также кибератаки.

Космические силы США официально учредили 20 декабря 2019 года после подписания президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.