«Nar» расширил мобильную сеть в Карабахе, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. «Nar» уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура.

Технический персонал «Nar» оперативно расширил покрытие мобильной сети, охватывая Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдере, Аскеран. Отметим, что сеть «Nar» уже широко использовалась абонентами в населенных пунктах Шушинского, Зангиланского, Джабраильского, Губадлинского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Являясь национальным брендом, «Nar» считает своим долгом уделять особое внимание и поддерживать развитие освобожденных территорий. Подробнее о проектах, реализованных «Nar», можно узнать на странице nar.az/projects.

На данный момент «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» уже 4 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.