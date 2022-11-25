Объявленный в Армении персоной нон грата Константин Затулин продемонстрировал очередное вопиющее лицемерие. На этот раз уже перед российскими властями. Так, участвуя на передаче российского пропагандиста Владимира Соловьева, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал ряд занимательных мыслей по поводу конфликта с Украиной.

На передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» приглашенные эксперты дискутировали о том, может ли Россия применить ядерное оружие в случае, если возникнет со стороны Украины угроза российским территориям. Затулин напомнил о существовании военной доктрины России, в которой применение ядерного оружия допускается в случае угрозы существованию российского государства. Но, по его словам, на данный момент в российско-украинском конфликте отсутствует угроза существованию российского государства. В ответ Соловьев возразил тем, что «российские территории оккупированы» со стороны Украины, намекая на «референдумы по присоединению» к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

На что Затулин ответил, что Россия объявила эти земли «своей территорией», но они были не российской территорией. Далее в ответ на возражения Соловьева о том, что «война идет на нашей территории» согласно нынешней Конституции Российской Федерации, Затулин заявил, что реальность состояла в том, что «в процессе военных действий мы обрели контроль по крайней мере над двумя областями, о которых речи до этого времени не шло (намекая на Запорожскую и Херсонскую области – ред.)

«В нашей Конституции они (эти области – ред.) стали (российскими территориями – ред.) начиная с сентября этого года. Это спорная (территория – ред.)», — заявил Затулин.

На вопрос Соловьева, с кем эта территория спорная, любимец армянского лобби ответил: «С Украиной», обвинив ведущего в том, что он живет в Зазеркалье.

Из вышеприведенных строк явствует, что Затулин считает «присоединенные» Россией территории оккупированными у Украины землями. Однако, когда речь заходит о карабахском вопросе, тот же Затулин считает эти земли не международно признанной территорией Азербайджана, как это некогда отметил президент России Владимир Путин, а «независимым государством».

Еще в марте 2019 года Затулин отмечал, что «независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть». При каждом удобном случае, забыв про свой депутатский статус, Затулин представал перед российской публикой как внештатный пропагандист, отрабатывающий вложенные в него армянской диаспорой России деньги, к тому же имеющий наглость указывать Азербайджану как поступать в процессе урегулирования карабахского конфликта.

Незаконно посещавший оккупированные земли Азербайджана Затулин высказывался за «признание независимости» сепаратистского режима, созданного на азербайджанских землях. При этом Затулин приводил нелепые аргументы, которые запросто могли стать доказательной базой для того, чтобы он объявил «независимым государством» Мясниковский район Ростовской области России, в котором армяне составляют более половины населения.

Но в случае с оккупированными Россией территориями Украины карман Затулина не заполняется армянскими деньгами и поэтому депутат Госдумы глаголет истину, выступая даже против официальной позиции Кремля. Ту истину, которую он должен был говорить и про Карабах…