Неоднократно заявлял государственным чиновникам, как во время встреч, так и при их назначении, что наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым.

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Еще раз хочу сказать, что никто никто не может уйти от ответственности, все равны перед законом, ничьи прежние заслуги не будут учтены», — добавил глава государства.

Президент отметил, что в последнее время азербайджанская общественность стала свидетелем очень серьезной кадровой реформы. «Серьезные кадровые реформы проведены практически во всех ветвях власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации Президента, министерствах и местных исполнительных органах уже произошли значительные кадровые перестановки, и я считаю, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией», — добавил глава государства.