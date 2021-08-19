Объявлена дата очередного судебного заседания над бывшим руководителем аппарата Исполнительной власти города Баку Расимом Гулиевым.

Как сообщает #, дело рассматривается Бакинским судом по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева.

Судебное заседание назначено на 23 августа в 11:30.

Отметим, что Р.Гулиев обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана. Он не признает выдвинутые против него обвинения.