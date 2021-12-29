Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках, где ознакомился с условиями, созданными в здании штаба и административных зданиях других управлений командования Сухопутных войск, провел совещание по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на совещании до личного состава вновь были доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными cилами перед армией. Был проведен анализ боеготовности и морально-психологического состояния военнослужащих, обсуждены вопросы дальнейшего повышения боеспособности, воспитания личного состава в духе патриотизма и другие вопросы.

Затем начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с личным составом одной из воинских частей коммандос. Доведя до личного состава поручения министра обороны, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул важность дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.