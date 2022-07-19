На пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия отправила в Стамбул на переговоры о зерновом коридоре генерала российского ГРУ, куратора частных военных компаний Владимира Алексеева.
Об этом в Twitter сообщил журналист-расследователь Христо Грозев.
Как сообщает журналист, российский генерал имеет позывной «Степаныч». Он курирует частные военные компании, убивающие тысячи людей в Украине.
Алексеев ранее попадал под санкции за хакерский взлом Национального комитета Демократической партии США.
В июле 2014 года он возглавлял колонны ЧВК, сопровождавшие нелегальную переправку установок «Бук» в Украину.