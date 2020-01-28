На западе Турции произошло сильное землетрясение

В районе Кыркагач турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени 28 января.

Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 41 человек. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

| 2020-01-28T16:56:33+00:00 28 января 2020, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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