9 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Азербайджанскую Республику на этом заседании представлял начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

Выступив на заседании, генерал-майор Г.Махмудов обстоятельно рассказал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана в течение 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.

Было отмечено, что мины, закопанные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ.

Было доведено до сведения, что после завершения конфликта и по сей день на минах погибли и получили ранения 268 азербайджанцев.