США планируют на этой неделе ввести новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Глава белого дома заявил: «Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства».

Байден подчеркнул, что санкции введут против тех, кто стоит за насилием в отношении мирных протестующих.

«Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать», — заключил американский президент.