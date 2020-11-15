На северо-западе Франции объявили предпоследний уровень метеотревоги из-за шторма

Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности объявлен на побережье пяти департаментов северо-западной части Франции из-за ожидающихся сильных волн. Об этом сообщила в воскресенье национальная метеорологическая служба Meteo France.

В частности, предупреждение введено в департаментах: Па-де-Кале, Финистер, Сомма, Приморская Сена, Манш. Ожидается, что порывы ветра в этих районах будут достигать 33 м/с, что спровоцирует сильные волны возле берега.

К этому часу метеорологи уже зафиксировали волны высотой 6,2 м.(ТАСС)