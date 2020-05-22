На прошлой неделе зафиксирован пик распространения коронавируса

«На прошлой неделе в стране 755 человек заразились коронавирусом. Это означает, что на этот период пришелся пик распространения инфекции».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Председатель TƏBİB отметил, что на этой неделе 581 человек заразился вирусом: «Неделя еще не закончилась. Но мы наблюдаем много случаев заражения».

Председатель TƏBİB отметил, что на минувшей неделе 365 человек выздоровели и были выписаны домой.

«Что касается числа скончавшихся, если на прошлой неделе показатель составлял 7 человек, то и на этой неделе составляет 7 человек».

Сегодня от коронавируса скончался врач 1962 г.р. По его словам, умерший от COVID-19 врач также страдал другим заболеванием: «С 30 апреля он проходил лечение в больнице Нефтяников и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за наличия у пациента сопутствующих заболеваний, состояние больного ухудшилось и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось».

«Если мы сможем держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, добьемся серьезного роста в числе выздоровевших».