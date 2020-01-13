На одном из проспектов столицы будет снижена скорость

На проспекте Гейдара Алиева скорость будет снижена до 110 км/ч , сообщает Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, на первых двух полосах движения скорость будет снижена с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

В связи с этим в других полосах движения границы скорости будут регулироваться соответственно. В связи с этим Бакинское транспортное агентство положительно отреагировало на обращение Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета Министров. 17 февраля 2020 года будет обеспечено снижение скоростных пределов. А до этого будут решены необходимые технические вопросы.

«Мы просим наших водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — отмечается в сообщении.

| 2020-01-13T15:06:12+00:00 13 января 2020, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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