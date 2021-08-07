На Мингячевирском водохранилище, недалеко от города Мингячевир, спасены оставшиеся беспомощными на лодке.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На горячую линию «112» Министерства поступила информация о том, что на Мингячевирском водохранилище, вблизи города Мингячевир, в связи с ухудшением погодных условий и волнением воды 3 человека в лодке оказались в беспомощном состоянии.

Примерно в 5 км от спасательного пункта, в неконтролируемой зоне, лодка, в которой находились 3 человека, была выведена на берег спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС