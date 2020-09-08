На «Матч ТВ» обвинили Казбека Туаева в пиратском просмотре их канала

Член исполнительного комитете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова на игре Азербайджан – Люксембург (1:2).

«Я от имени Союза футбольных ветеранов Азербайджана обращаюсь к российскому футбольному телеканалу «Матч ТВ» в связи с непрофессиональным и предвзятым комментарием лжепатриота и просто лжеца Эльвина Керимова, который позволил себе некорректную и неграмотную критику в адрес президента АФФА Ровнага Абдуллаева и руководства ассоциации. Мы требуем впредь не допускать этого человека комментировать матчи с участием азербайджанских команд.

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов – прекрасные организаторы и специалисты своего дела. Футбол находится на дотациях SOCAR и АФФА. У нас великолепно организован чемпионат Азербайджана, а также детский футбол. Наши клубы достойно представляют нашу страну в еврокубках, в частности, «Карабах». Последние годы они регулярно участвуют в групповых стадиях еврокубков и являются одной из лучших команд постсоветского пространства. Прекрасно работают футбольные академии, неизменно пополняющие игроками команды нашей страны. АФФА единственная национальная ассоциация, которая выдает пенсии ветеранам, да и в целом всячески поддерживает их. В условиях тяжелой пандемии ветеранам оказывают непосредственную помощь, за что им огромное спасибо от ветеранов», – заявил Туаев.

«А мы требуем выяснить как член исполкома АФФА смотрел платный канал «Матч Футбол 3»? Он попадает под закон о пиратстве, ведь трансляций платных тематических каналов «Матча» нет и быть не может в Азербайджане.

Однажды руководство «Баварии» обратилось в одну из телекомпаний с просьбой отстранить комментатора от матчей «Баварии», потому что он якобы болеет за «Дортмунд». В ответ телекомпания поставила его на все матчи «Баварии» до конца сезона.

А вообще требование члена исполкома АФФА Казбека Туаева такое же абсурдное, как если бы президент Немецкого Футбольного Союза вдруг потребовал у «Матч ТВ» отстранить меня и Серегу Кривохарченко от матчей сборной Германии за то, что критикуем отказ Лева от Мюллера», – ответил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в твиттере. (sports.ru)